У ВР зареєстрований законопроект про позбавлення мандатів депутатів за прогули
14:41, 17 березня 2014Політика
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У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України через відсутність без поважної причини на засіданнях Верховної Ради України.
У ВР зареєстрований законопроект про позбавлення мандатів депутатів за прогули
/рада inpress.ua
Законопроект №4474 зареєстрований народними депутатами Валерієм Мошинським, Юрієм Благодиром та Юрієм Шаповаловим 17 березня.
Текст проекту закону та супровідні документи до нього на сайті Верховної Ради поки що відсутні.
Документ пропонується до розгляду Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України.
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