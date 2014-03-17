У ВР зареєстрований законопроект про позбавлення мандатів депутатів за прогули

Законопроект №4474 зареєстрований народними депутатами Валерієм Мошинським, Юрієм Благодиром та Юрієм Шаповаловим 17 березня.

Текст проекту закону та супровідні документи до нього на сайті Верховної Ради поки що відсутні.

Документ пропонується до розгляду Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України.