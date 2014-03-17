США ввели санкції проти російських чиновників

Серед громадян РФ, проти яких введені санкції США, є спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, віце-прем'єр Дмитро Рогозін, радник президента РФ Сергій Глазьєв, помічник президента Владислав Сурков, депутати Держдуми Олена Мізуліна і Леонід Слуцький, член Ради Федерації Андрій Клішас, передають РИА Новости з посиланням на Білий дім. Читайте такожЄС затвердив санкції для держслужбовців з України і Росії

Санкції вводяться в якості відповіді на окупацію РФ Криму. Фігурантам списку буде заборонений в'їзд в США, їх активи і власність будуть блоковані.