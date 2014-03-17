МЗС України "наполегливо просить" світ не визнавати "Республіку Крим"

"Численні докази, включаючи матеріали фото- і відеозйомки, свідчення очевидців подій, в тому числі громадян іноземних держав, доводять, що умови проведення так званого "референдуму" не відповідали демократичним стандартам проведення референдумів, які були розроблені в рамках ОБСЄ і Ради Європи", - говориться в зверненні, передає ТСН.

В МЗС наголошують, що волевиявлення відбувалося під дулами автоматів.

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"Серйозні застереження щодо вільного волевиявлення населення цього регіону України викликає також той факт, що з 26 лютого 2014 року АР Крим де факто знаходиться під окупацією військових підрозділів Збройних Сил Російської Федерації", - наголошують у МЗС.

"Враховуючи те, що незалежність Криму була проголошена нелегітимним органом за результатами антиконституційного референдуму, проведеного з кричущими порушеннями загальноєвропейських норм і стандартів проведення референдумів, Міністерство закордонних справ України звертається до всіх членів міжнародного співтовариства з наполегливим проханням утриматись від міжнародного визнання "Республіки Крим", - закликали країни світу та міжнародні організації.

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У вітчизняному МЗС нагадали, що "міжнародне визнання "Республіки Крим", проголошення якої позбавлене як конституційного, так і міжнародно-правового підґрунтя, означатиме, що суб'єкти такого визнання у свою чергу вчиняють міжнародно-протиправний акт, порушуючи фундаментальні норми міжнародного права та загальновизнані принципи співжиття держав".