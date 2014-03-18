Партію регіонів забороняти не будуть - Яценюк

Про це сказано в його зверненні до жителів південних і східних областей України.

“Я проти закликів заборонити Партію регіонів. Її політична відповідальність за те, що зробив Янукович з країною, очевидна, але вердикт лише за вами, виборцями, і ні за ким більше. Народ на виборах може заборонити будь-яку партію”, - підкреслив Яценюк.

Він попросив прихильників колишнього президента “не сприймати відхід Януковича як особисту поразку. Він зрадив вас - і не тим, що покинув капітанський місток і як боягуз утік з країни, а тим, що вашу віру в нього, вашу надію і навіть любов конвертував у казкову розкіш Межигір‘я, в мільярди доларів, вкрадених з бюджету і вашої кишені.

«Арешт його рахунків йде тепер по всьому світу. Майдан повстав проти диктатури, проти корупції, він повстав за права людини на Заході і в Центрі, на Півдні і Сході”, - підкреслив Яценюк.

Він вважає, що тепер потрібно якнайшвидше стабілізувати ситуацію в країні. “На засіданні уряду ми підтримали плани міністра внутрішніх справ харків'янина Авакова щодо вилучення всієї незареєстрованої зброї. Ця операція стосуватиметься всіх незаконно озброєних, під якими б гаслами вони не виступали. Ніякі заслуги не можуть бути виправданням для незаконного володіння зброєю! Хто хоче захищати Україну з автоматом в руках – ласкаво просимо до Національної гвардії або в Збройні сили, куди оголошено часткову мобілізацію”, - додав прем'єр-міністр України.

Читайте такожЄС підтверджує, що підпише частину Угоди з Україною 21 березня

Яценюк підкреслив: “Нам потрібні мир і спокій, і у нас є колосальні шанси змінити нашу країну на краще”. “Те, що нам залишила колишня влада, складно назвати навіть руїною. Скажу чесно: «покращення вже сьогодні» не обіцяю. Але ми знаємо, що робити, щоб врятувати країну, врятувати економіку, вивести її з коми і перейти до економічного зростання. Так, це буде непросто. Але в цьому наше спільне завдання”, - додав він.