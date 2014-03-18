США - Росії: Санкцій буде більше, і вони ростимуть

Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявив офіційний представник Білого дому Джей Карні.

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«Санкцій буде більше, і вони ростимуть. Ми наразі не маємо у своєму розпорядженні деталей, коли саме такі санкції будуть упроваджені і стосовно кого, але це будуть люди, які, якщо не мають прямого відношення до уряду (Росії - УНІАН), то безумовно впливають на його роботу», - сказав чиновник. При цьому він уточнив, що ступінь «суворості санкцій» поки що обговорюється, проте вони напевно торкнуться заморожування активів і формування бар'єрів для пересування осіб, підозрюваних у причетності до кримських подій.

Учора, 17 березня, Сполучені Штати упровадили санкції стосовно низки осіб, дії яких були направлені на посилення кризи в Україні і підтримку військової агресії на території Автономної Республіки Крим. Зокрема, санкції вводяться стосовно російських чиновників Владислава Суркова (помічник президента РФ Путіна), Сергія Глазьєва (радник президента РФ Путіна), Леоніда Слуцького (депутат Держдуми, голова Комітету у справах СНД, євразійської інтеграції і відносин із співвітчизниками), Андрія Клішаса (член Ради федерацій, голова Комітету з питань розвитку громадянського суспільства), Валентини Матвієнко (голова Ради федерацій), Дмитра Рогозіна (віце-прем'єр-міністр уряду РФ) і Олени Мізуліної (депутат Держдуми). Крім того, під дію санкцій підпадають Сергій Аксьонов (самопроголошений прем'єр-міністр Криму) – за загрозу миру, стабільності, територіальній цілісності України, Володимир Константинов (спікер кримського парламенту, що виголосив декларацію незалежності Криму 11 березня 2014 року), Віктор Медведчук (лідер руху «Український вибір» і спонсор екс-президента Віктор Януковича) і власне Віктор Янукович (екс-президент України, що втік з України до Росії і звернувся до президента Путіна з проханням ввести в Україну війська).

В Адміністрації президента США наглосили, що нинішні санкції – це сильний сигнал уряду Російської Федерації, який своїми діями порушує принципи недоторканності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 березня, в Кремлі було підписано угоду про приймання АР Крим і Севастополя до складу Російської Федерації. Так званий «Договір між РФ і Республікою Крим про приймання у Російську Федерацію Республіки Крим і утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів» підписали президент РФ Володимир Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, незаконний голова Верховної ради Криму Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий. Згідно з «угодою», до 1 січня 2015 року діє перехідний період, протягом якого врегулюються питання інтеграції нових суб'єктів Російської Федерації в економічну, фінансову, кредитну і правову системи Російської Федерації.