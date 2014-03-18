"Свободівці" силою та погрозами змусили керівника "Першого національного" написати заяву про відставку
Депутати від ВО "Свобода" змусили т. в. о. президента НТКУ Олександра Пантелеймонова написати заяву про звільнення.
Читайте такожКабмін призначив в.о. гендиректора Національної телекомпанії
Представники "Свободи" приїхали в НТКУ о 19.30 і мали з Пантелеймоновим, за його словами, довгу і настирливу розмову, пише Українська правда.
Після неї тимчасового очільника "Першого національного" змусили написати заяву.
Як було видно із відео Олександра Аронця народні депутати силою посадили Пантелеймонова, били його по обличчю і голові.
Депутат від "Свободи" Ігор Мірошниченко називав керівника НТКУ "москалюкою" і звинувачував його постійній брехні на каналі ід час Майдану.
Потім близько 20 людей заштовхали Пантелеймонова у позашляховик і вивезли у невідомому напрямку.
Ігор Мірошниченко в телефонній розмові пояснив, що це вчинено за критику "Свободи" на телеканалі "Перший національний", який у цей час транслював "Громадське ТВ".