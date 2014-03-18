"Свободівці" силою та погрозами змусили керівника "Першого національного" написати заяву про відставку

Це підтвердив сам Пантелеймонов в ефірі "Громдського ТВ".

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Представники "Свободи" приїхали в НТКУ о 19.30 і мали з Пантелеймоновим, за його словами, довгу і настирливу розмову, пише Українська правда.

Після неї тимчасового очільника "Першого національного" змусили написати заяву.

Як було видно із відео Олександра Аронця народні депутати силою посадили Пантелеймонова, били його по обличчю і голові.

Депутат від "Свободи" Ігор Мірошниченко називав керівника НТКУ "москалюкою" і звинувачував його постійній брехні на каналі ід час Майдану.

Потім близько 20 людей заштовхали Пантелеймонова у позашляховик і вивезли у невідомому напрямку.

Ігор Мірошниченко в телефонній розмові пояснив, що це вчинено за критику "Свободи" на телеканалі "Перший національний", який у цей час транслював "Громадське ТВ".