Свободівці назвали Шуфрича "агентом Кремля"

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як з трибуни парламенту почав виступати народний депутат Нестор Шуфрич (фракція Партії регіонів).

Він наголосив, що “влада має забезпечити громадський спокій і безпеку наших громадян”. “Робимо все, щоб стабільність і порядок в країну надійшли, але це дуже складно робити, коли в регіонах, які мають певні настрої, надсилаються провокатори правих радикальних об`єднань, які сьогодні провокують протистояння”, - наголосив Шуфрич.

Після цих його слів до трибуни підійшли народні депутати із фракції “Свобода” з запитанням: “Які радикали в Донецьку вбили нашого хлопця?”.

Відтак, фракція “Свобода” звинуватила Шуфрича в тому, що він виконує кремлівський сценарій, говорячи про якихось радикальних людей, які нібито надсилаються в регіони з правих радикальних об`єднань.

В результаті того, що депутати стримували один одного сутички не сталося. Голова ВР Олександр Турчинов оголосив перерву на 15 хвилин, зазначивши, що після неї надасть всім можливість виступити.