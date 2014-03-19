РНБО доручила створити оперативні штаби у прикордонних регіонах

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Андрій Парубій.

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Він зауважив, що до штабів при ОДА мають увійти представники СБУ, МВС, Держприкордонслужби, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Генеральної прокуратури, а також представники з'єднань і частин ЗСУ, громадських організацій.

Керівництво оперативними штабами РНБО поклало на голів ОДА.

Також Парубій повідомив, що сьогодні РНБО зобов'язало силовий блок уряду та армію забезпечити попереднє рішення РНБО щодо часткової мобілізації та приведення військових сил України у повну бойову готовність.

Також РНБО доручила завершити розгортання у прикордонних районах України тактичних груп ЗСУ з метою захисту кордонів та територіальної цілісності України.

СБУ доручено терміново підготувати та організувати комплекс заходів антитерористичного і контррозвідувального характеру, спрямованих на викриття та локалізацію розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб на території України та посягань окремих організацій на державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Державна прикордонна служба спільно із ЗСУ має забезпечити охорону суверенних прав України в її виключно морській економічній зоні та в територіальному морі, наголосив Парубій.

За його словами, контроль за реалізацією прав і виконання зобов'язань в морських акваторіях інших держав українських та іноземних юридичних осіб, міжнародних організацій та відвернення загроз покладено також на Державну прикордонну службу та ЗСУ.

Також РНБО доручило МВС посилити охорону стратегічно важливих об'єктів, які можуть стати об'єктом терористичних нападів, в тому числі МВС спільно з СБУ має організувати комплекс взаємоузгоджених заходів, спрямованих на недопущення незаконного ввезення в країну зброї, боєприпасів, вибухових речовин і засобів масового ураження, радіоактивних і наркотичних засобів, а також передбачити їх вилучення з нелегального обігу на території держави.

Парубій зауважив, що рішення РНБО містять і ряд інших положень, в тому числі й закритого характеру, спрямованих на забезпечення недоторканності та територіальної цілісності держави.