Україна вводить візовий режим з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив секретар Радин національної безпеки та оборони України Андрій Парубій.

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“На РНБО було доручено МЗС впровадити візовий режим з РФ”, - сказав він.

Парубій зауважив, що Рада нацбезпеки і оборони доручила МЗС опрацювати це питання у найкоротший термін.

За його словами, вже протягом кількох годин має бути запроваджено в'їзд для громадян Росії на територію України виключно за закордонними паспортами.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100 % тих, хто брав у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

18 березня президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь.

Того ж дня в Кремлі Путін, нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Володимир Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб'єктів.