Введення Україною візового режиму доставить російським громадянам "великі складнощі" - спікер Думи РФ

Наришкін вважає, що населення України і Росії об'єднують "тисячі і тисячі навіть родинних зв'язків".

"У разі введення візового режиму, звичайно, для наших громадян будуть великі труднощі", - констатував він.

"Видно, що керівництво України думає про інше і ніколи - про людей", - припустив спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін, передає ИТАР-ТАСС.