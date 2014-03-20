Введення Україною візового режиму доставить російським громадянам "великі складнощі" - спікер Думи РФ
10:21, 20 березня 2014Політика
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Спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін вважає, що введення Україною візового режиму з Росією доставить російським громадянам "великі складнощі".
Введення Україною візового доставить російським громадянам "великі складності" - спікер Думи РФ /rodina.ru
Наришкін вважає, що населення України і Росії об'єднують "тисячі і тисячі навіть родинних зв'язків".
"У разі введення візового режиму, звичайно, для наших громадян будуть великі труднощі", - констатував він.
"Видно, що керівництво України думає про інше і ніколи - про людей", - припустив спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін, передає ИТАР-ТАСС.
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