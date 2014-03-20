Введення Україною візового режиму доставить російським громадянам "великі складнощі" - спікер Думи РФ

10:21, 20 березня 2014
Політика
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Спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін вважає, що введення Україною візового режиму з Росією доставить російським громадянам "великі складнощі". 

rodina.ru

Наришкін вважає, що населення України і Росії об'єднують "тисячі і тисячі навіть родинних зв'язків".

"У разі введення візового режиму, звичайно, для наших громадян будуть великі труднощі", - констатував він.

"Видно, що керівництво України думає про інше і ніколи - про людей", - припустив спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін, передає  ИТАР-ТАСС.

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