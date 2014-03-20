Євросоюз вирішив зачекати з економічними санкціями проти Росії

Більшість країн Євросоюзу схиляються до того, щоб на саміті ЄС у Брюсселі зробити паузу та притримати "стадію три", тобто фінансово-економічні санкції проти Росії, пише ZN.ua з посиланням на REUTERS.

"Ні особливого бажання, ні консенсусу з питання про перехід до "стадії три" на даний момент немає", - заявив один з європейських чиновників, який бере участь у підготовці дискусії на саміті.

Читайте такожСША обіцяють посилити санкції, якщо Росія не зупиниться

За даними європейських чиновників, лідери країн ЄС, можливо, обмежаться розширенням списку осіб, на які поширюються візові санкції та заморожування авуарів, а фінансово-економічні санкції залишать на випадок подальших дій Росії по "ескалації напруженості".

Країни ЄС далекі від консенсусу щодо заходів відносно Росії у зв'язку з включенням до її складу Криму.

"Цей крок неприйнятний і, зрозуміло, ще більше дестабілізує ситуацію", - сказав високопоставлений європейський чиновник. Але, чи достатній такий крок для запровадження економічних санкцій, це питання буде предметом дискусій на саміті, сказав він, повідомляє Голос Америки.

Великобританія та Ірландія вважають, що час для "третьої стадії" вже настав. Німеччина ж дотримується думки, що відповідь ЄС на даному етапі має обмежитися рамками "другої стадії" - подальшим розширенням санкційного списку російських та кримських осіб.

Нещодавно ЄС вже включив у цей список 21 російського та кримського чиновників.

Читайте такожНімеччина готова до застосування нових санкцій проти режиму Путіна

Раніше Меркель заявляла, що лідери країн ЄС на саміті ухвалять рішення про розширення списку тих, чиї авуари будуть заморожені, і кому заборонять в'їзд до держав ЄС.

"Європейська рада чітко дасть зрозуміти сьогодні та завтра, що в разі подальшого загострення ситуації, ми завжди готові перейти до прийняття заходів, передбачених "стадією три", і це вже, без сумніву, буде включати економічні санкції", - підкреслила вона.