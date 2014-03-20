Обама вводить економічні санкції проти Кремля

Про це Обома заявив у доповіді щодо України, яка транслювалась на сайті Білого дому.

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«Я підписав новий указ, який дає право ввести санкції проти не тільки конкретних осіб, а проти ключових секторів російської економіки. Ці санкції матимуть не тільки значний вплив на російську економіку, але також можуть бути деструктивними для світової економіки», - сказав Обама.

«Росія мусить розуміти, що подальша ескалація тільки все більше ізолюватиме її від міжнародного співтовариства», - зазначив президент США.

Він наголосив, що «базові принципи, на яких тримаються відносини між націями в Європі та в усьому світі, повинні дотримуватись у ХХІ столітті – вони включають повагу до суверенітету та територіальної цілісності».

За словами Обами, нації не можуть порушувати кордони або приймати рішення щодо кордонів «за рахунок їхніх сусідів, тільки тому що вони більші або могутніші».

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Сполучені Штати ввели санкції стосовно ряду осіб, дії яких були направлені на посилення кризи в Україні і підтримку військової агресії на території Криму.

18 березня офіційний представник Білого дому Джей Карні заявив, що США мають намір посилити санкції і розширити перелік осіб, до яких вони можуть бути застосовані, що причетні до російської агресії в Криму.

Довідка УНІАН. 18 березня президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб'єкти - Крим і Севастополь. Того ж дня в Кремлі Путін і нелегітимні представники кримської влади підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму й утворення в складі РФ нових суб'єктів.

Сьогодні, 20 березня, Державна дума Росії на позачерговому пленарному засіданні ухвалила рішення про анексію Криму.

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що Росія не зупиниться на анексії Криму й повинна «рухатися далі».