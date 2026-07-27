В Україні змінився курс валют: скільки коштує долар на початку тижня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,58 грн, а євро – 50,74 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 27 липня, зріс на 4 копійки і складає 45,08 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,58 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 1 копійку і становить 51,39 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,74 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,88 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,75 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,38 грн/євро, а курс продажу - 51,17 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 27 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,81 гривні за долар, таким чином українська валюта не змінилася, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,96 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 10 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що паливо може стати головним курсовим "нервом". З його прогнозом, курс долара в Україні до 2 серпня перебуватиме в межах 44,6–45 гривень на міжбанківському ринку та 44,8–45 гривень на готівковому ринку.

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