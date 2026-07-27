Велика проблема для України: Зеленський розкрив масштаби мобілізації в РФ

Також РФ хоче залучити додаткових військових з КНДР, зазначив президент.

Кремлівський диктатор Володимир Путін не готовий зупиняти війну проти України і тому готує мобілізацію на кінець вересня – початок жовтня, одразу після завершення виборів до держдуми РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

За словами президента, Путін боїться оголошувати мобілізацію відкрито. Однак попри це, він все одно планує набрати від 300 до 500 тисяч додаткових військових. На тлі цього Зеленський закликав посилити тиск на Москву як далекобійними ударами, так і запровадженням нових санкцій. Водночас президент визнав, що мобілізація в РФ стане великою проблемою для України.

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"Він кине на поле бою погано підготовлених, а переважно – не підготовлених. Це означатиме великі втрати. Але це його вибір, робити це чи ні", – сказав Зеленський.

Він додав, що хоч частина оточення Путіна й бачить, як війна проти України впливає на економіку РФ, але водночас є й інша сторона, яка "годується за рахунок цієї війни".

"Вони хочуть, щоб війна тривала", – зазначив Зеленський, додавши, що РФ також планує отримати від КНДР додаткові 30 тисяч військових.

Мобілізація в РФ: що відомо

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов заявляв, що мобілізація у РФ може змінити ситуацію на полію бою вже цієї зими. За його словами, Москва зокрема може спробувати відкрити нові напрямки фронту для розтягування українських сил. Водночас, за його словами, виникають сумніви щодо можливості Москви озброїти таку кількість мобілізованих.

Тим часом німецький військовий аналітик Юліан Рьопке відзначає, що в разі оголошення мобілізації, РФ може зіткнутися з тими ж проблемами, що й Україна. Зокрема відзначається те, що моральний дух та мотивація мобілізованих будуть на нижчому рівні, ніж у контрактників. А тому у РФ може посилитися проблема з СЗЧ в армії.

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