У Криму майстри ГУР уразили російський 'Тріумф' (відео)

Розвідники оприлюднили також ексклюзивні кадри ураження дороговартісних цілей ППО.

У тимчасово окупованому Криму фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили С-400 "Тріумф" – російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) великого і середнього радіуса дії, прийнятий на озброєння противником у 2007 році. Про вдале влучання заявила пресслужба ГУР.

"Знищено русскій "Тріумф" ― майстри ГУР спалили ворожу пускову установку та РЛС зі складу С-400 в Криму", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у ніч з 25 на 26 липня бійці Департаменту безпілотних систем ГУР Міноборони України вистежили російський ЗРК С-400 "Тріумф" на території окупованого півострова – спалено пускову установку та радіолокаційну станцію 96Л6 зі складу комплексу.

Розвідники оприлюднили також ексклюзивні кадри ураження дороговартісних цілей ППО російських окупантів на півострові.

СБУ уразила понад 10 цілей у РФ та Криму за ніч - подробиці

Нагадаємо, у ніч на 13 липня СБУ провела масштабну спецоперацію, одночасно завдавши ударів по низці військових, логістичних та паливних об’єктів на території РФ і тимчасово окупованого Криму. Серед цілей - два патрульні катери проєкту 12150 "Мангуст" в акваторії Чорного моря; ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі "Багерове" на АРК. Крім того, уражено три стаціонарні радіолокаційні станції, які використовувалися окупантами для виявлення безекіпажних катерів та ударних БпЛА. Також фахівці СБУ поцілили по автомобільних поромах "Єйськ" та "Марія" на поромному терміналі "Крим" у Керчі, автомобільні пороми "Лаврентій" та "Панагія" у порту "Кавказ" тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: