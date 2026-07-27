Україна отримає від Британії ліцензію на РЕБ Stone Cloak для захисту ударних дронів

Велика Британія вже безпосередньо поставила Києву тисячі таких пристроїв.

Президент Володимир Зеленський стане першим міжнародним гостем прем’єр-міністра Великої Британії Енді Бернема після його вступу на посаду. Як пише The Telegraph, на зустрічі в понеділок Бернем має намір оголосити про передачу Великою Британією ліцензії на виробництво системи радіоелектронної боротьби Stone Cloak, яка захищатиме українські дрони від російської ППО.

"Під час візиту Бернем оголосить, що Велика Британія передасть Україні права інтелектуальної власності на свою систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak, що дозволить налагодити її масове виробництво", – йдеться у статті.

Зазначається, що ці пристрої за розміром приблизно відповідають планшетному комп’ютеру. Вони встановлюються на українські ударні безпілотники та перешкоджають їхньому відстеженню російськими системами ППО.

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Велика Британія вже безпосередньо поставила Києву тисячі таких пристроїв, однак тепер Україна отримає права на інтелектуальну власність і зможе самостійно виробляти їх у великих кількостях.

"Система Stone Cloak – це найкраща з вітчизняних британських розробок, яка довела свою ефективність на передовій, і вона матиме життєво важливе значення для захисту нашої безпеки в обох наших країнах", – заявив Бернем.

Британські чиновники заявили, що надання Україні ліцензії на масове виробництво Stone Cloak та її використання в реальних бойових умовах також буде корисним для власної оборони Великої Британії.

Збройні сили Великої Британії зможуть збирати дані про її характеристики, які вони використовуватимуть під час створення системи для наступного покоління безпілотників і ракет.

Цю технологію також планується інтегрувати в британську далекобійну зброю нового покоління, таку як проєкт Brakestop (недорога крилата ракета з дальністю удару не менше 600 км).

Україна та Велика Британія

Раніше президент України заявив, що має намір укласти з Великою Британією угоду щодо дронів під час візиту.

"Я хочу побудувати у Великій Британії великий завод з виробництва дронів, запропонувати нові технології та поділитися ними з нашими партнерами. Звісно, ми готові поділитися всім своїм досвідом із Великою Британією, і я сподіваюся, що Велика Британія вчинить так само", – сказав він.

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