Обама виключає військовий похід в Україну

Про це Обама 19 березня заявив в інтерв'ю телеканалу NBC, пише Лента.ру.

«Ми не збираємося вступати у воєнні дії в Україні», - заявив Обама.

За словами президента, навіть жителі України повинні визнати, що збройне протистояння США з Росією було б недоречним як для Вашингтона, так і для самої України.

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При цьому Обама підкреслив, що США не відмовляються від ідеї застосування до Росії додаткових економічних санкцій. Президент додав, що США мають намір мобілізувати всі дипломатичні ресурси країни, щоб переконатися в наявності сильної міжнародної коаліції, яка виступає проти втручання Росії у справи України.

Раніше, 17 березня, США ввели санкції проти 21 російських і українських чиновників, які Вашингтон вважає відповідальними за дії Росії в Криму. Санкції передбачають блокування активів і введення візових обмежень.