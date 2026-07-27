Україні критично не вистачає ракет ППО для відбиття балістичних атак Росії, - Зеленський

За словами президента, це повʼязано з конфліктом на Близькому Сході.

Україна має критичний дефіцит ракет для захисту від масованих ударів РФ балістичними ракетами. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Sky News.

За його словами, він зосереджений на перемовинах зі США, президентом Дональдом Трампом та іншими союзниками, щоб ті продовжували надавати гроші та зброю для захисту України, а також посилювати санкції проти Росії.

Зеленський наголосив, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом, адже РФ все частіше застосовує балістичні ракети по великих містах. Тільки минулого тижня по Києву за одну годину було випущено 40 таких ракет.

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"Нам не вистачає ракет для захисту, це проблема. Недостатньо санкцій проти військового виробництва Росії - вони можуть нарощувати виробництво балістичних ракет, тому нам потрібна протиповітряна оборона якнайшвидше", - наголосив глава держави.

Президент сказав, що через конфлікт на Близькому Сході Україні тепер не вистачає засобів ППО.

"Тепер я розумію корені проблеми. Я розумію, що стосунки між США та країнами Близького Сходу, і розумію, що Штати зосереджені на Близькому Сході, але через це в нас виник цей виклик, і для нас це велика проблема", - наголосив Зеленський.

Український лідер зауважив, що намагається розвʼязати це питання разом з європейськими партнерами, американцями та іншими країнами, назвавши це "великим викликом для України".

ППО для України - останні новини

Раніше The Telegraph писав, що ліцензії на Patriot не врятують українців ані цього, ані наступного року. За словами журналістів, все це вимагає часу, грошей та зусиль.

"Лише після створення виробничих ліній, навчання персоналу та передачі технологічних ноу-хау можна буде говорити про повний або частковий цикл виробництва, де більшість компонентів можна буде виробляти в Україні", - наголосив заступник голови Центру безпеки та співробітництва України Дмитро Жмайло.

Також директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів, скільки часу потрібно РФ для удару балістикою. За його словами, час польоту балістичної ракети 9М723 на відстань 300–500 км становить усього 2,5-4 хвилини.

Експерт наголосив, що удари балістичними та аеробалістичними ракетами фактично не залишають часу на роздуми чи перевірку новин. Він пояснив, що єдиним вирішальним фактором залишається швидкість переходу в укриття.

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