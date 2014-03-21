Комітет Ради Федерації РФ підтримав закон про анексію Криму

Профільний комітет Ради Федерації РФ із конституційного законодавства підтримав федеральний конституційний закон про процедуру входження Криму та Севастополя до складу Росії та перехідний період інтеграції нових суб'єктів РФ, повідомляють РИА Новости.

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Також він рекомендував верхній палаті схвалити закон в п'ятницю на засіданні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Державна дума Росії на позачерговому пленарному засіданні ухвалила рішення про анексію Криму.

Російські депутати проголосували за ратифікацію «Угоди про прийняття Республіки Крим в Російську Федерацію і утворення нових суб'єктів», а також за «Федеральний конституційний закон про прийняття в Російську Федерацію Республіки Крим та утворення у складі нових суб'єктів РФ - Республіки Крим і Севастополя».

18 березня в Кремлі підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.