МЗС розробило пропозиції щодо введення візового режиму з РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

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"МЗС уже розробив пропозиції, не буду казати які, але думаю, що ближчими днями вони будуть затвердженні на засіданні уряду і будуть оприлюднені', - сказав директор Департаменту інформполітики МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, після того, як РФ здійснила анексію Криму, 19 березня секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій повідомив, що Україна запровадить візовий режим з Росією.

Парубій зазначив, що Рада нацбезпеки і оборони доручила МЗС опрацювати це питання в найкоротші терміни. За його словами, вже протягом кількох годин має бути запроваджений в'їзд для громадян Росії на територію України виключно за закордонними паспортами.

20 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк висловив думку, що Україні не слід поспішати ані із запровадженням візового режиму з Росією, ані з переходом до поїздок в Російську Федерацію за закордонними паспортами.