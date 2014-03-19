У МЗС подумують над виходом України з СНД

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

Читайте також«УДАР» вимагає завтра денонсувати угоду про створення СНД

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від «Батьківщини» Борис Тарасюк зареєстрував у Верховній Раді України законопроект про денонсацію Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав (№0074).

Довідка. СНД - Співдружність Незалежних Держав - міждержавний союз, в який входить більшість колишніх республік СРСР. Україна є співзасновницею СНД разом з Росією і Білоруссю, однак Договір так і не був ратифікований в Україні.