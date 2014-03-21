Тимошенко вважає, що Путін хоче переформатувати світ

Про це Тимошенко сказала під час інтерв'ю на телепередачі Шустер.LIVE.

Екс-прем'єр-міністр вважає, що Путіну не вдалося "взяти Україну політично", тому він вдався до військових кроків.

Говорячи про справжні плани президента РФ Путіна, Тимошенко наголосила, що у нього "немає локалних планів, він вирішив пеформатувати світ, перетрусити світовий порядок, а Україна перший вагомий крок, який йому вдалося зробити".

Тимошенко також висловила думку, що анексія Криму стане "зворотнім відліком часу для диктатора Путіна".

Тимошенко вважає, що спочатку Путін хотів отримати всю Україну, а не лише Крим, і відповідно до запланованого Росією бліцкригу, планувалось зайти на танках до Києва. «Перший постріл, і його план був – Київ, цілковите захоплення – без супротиву, оскільки ми не були готові до такого масованого вторгнення», - сказала вона.

За її словами, було два варіанти розвитку подій. Перший: нагадував сценарій в Афганістані 79-го року, коли тодішнє КДБ СРСР, за її словами, здійснило операцію по заміні лідера країни. «Так само планувалось і зараз захоплювати країну, ввозити опального диктатора… і, насправді, брати країну повністю», - сказала Тимошенко. Вона переконана, те, що Україна не відповіла пострілами на провокацію – зламало Путіну усі плани. «Бліцкриг не вийшов, і сьогодні, це для Путіна, по суті, початок кінця», - додала вона.

На її думку, є дуже символічним те, що український хлопчик повернув Путіну годинник, подарований ним десять років тому, сказавши, що Путін йому збрехав. «Хлопчик повернув годинник, тому що той йому збрехав. І цей годинник дуже символічний, тому що для Путіна сьогодні Крим - це як граната без чеки, і цей годинник - зворотній відлік часу для Путіна і всієї його кліки»,- наголосила Тимошенко.