Путін розпорядився будувати підводний тунель і два мости через Керченську протоку

"Нам потрібен і автомобільний і залізничний міст", - сказав Путін на нараді з членами уряду.

Міністр транспорту Максим Соколов підтвердив, що проект буде саме таким, додавши, що передбачається варіант і будівництва підводного тунелю під Керченською протокою.

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"У цьому році ми проведемо проектно-вишукувальні роботи у Керченській протоці, там не найпростіші геологічні та гідрологічні умови; до кінця року будуть розроблені кілька варіантів і вибрати оптимальний варіант для подальшого проектування", - сказав він.

Потім, за його словами, потрібно "певний період для реалізації проектних рішень, після чого можна буде приступати до будівництва". "У будь-якому випадку ми будемо максимально швидко паралельно здійснювати всі ці процеси, щоб вийти на будівництво моста в максимально короткі терміни", - пообіцяв глава відомства.

ВАТ "Російські залізниці" (РЖД) готова взяти участь в опрацюванні проекту автомобільного і залізничного мосту через Керченську протоку. Про це ИТАР-ТАСС повідомив представник компанії.

"Якщо РЖД буде дано відповідне доручення,компанія готова взяти участь в опрацюванні проекту", - сказав він. Сьогодні президент Росії Володимир Путін поставив завдання побудувати Керченський міст в двох варіантах - автомобільному та залізничному. Мінтранс пообіцяв зробити це "максимально швидко".