Росія заявляє, що не пустить місію ОБСЄ до Криму
Голова представництва Росії в Організації з безпеки і співпраці в Європі Андрій Келін заявив увечері у п’ятницю, що узгоджена цього дня місія спостерігачів ОБСЄ в Україні не має мандату працювати у Криму. Він стверджував, що Крим «став частиною Росії».
Як повідомляє Радіо Свобода, після позачергового засідання ОБСЄ, на якому узгодили місію, представництво США оприлюднило заяву, в якій наголосило: «Цілком очевидно, що… місія має мандат працювати у Криму, як і в інших частинах України».
У п’ятницю ОБСЄ узгодила направлення до України місії у складі від 100 до 500 цивільних спостерігачів на термін у шість місяців із можливістю продовження. Перед цим Росія єдина тривалий час блокувала узгодження мандату цієї місії.
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Перша частина місії, у сто спостерігачів, має почати роботу в Херсоні, Одесі, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Чернівцях і Луганську. Пізніше склад і територіальний обсяг роботи місії, а також терміни її роботи можуть бути розширені в разі потреби. Головний офіс місії буде в Києві.
Перші члени місії мають прибути до України вже протягом доби, до вечора в суботу.