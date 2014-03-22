Росія заявляє, що не пустить місію ОБСЄ до Криму

Як повідомляє Радіо Свобода, після позачергового засідання ОБСЄ, на якому узгодили місію, представництво США оприлюднило заяву, в якій наголосило: «Цілком очевидно, що… місія має мандат працювати у Криму, як і в інших частинах України».

У п’ятницю ОБСЄ узгодила направлення до України місії у складі від 100 до 500 цивільних спостерігачів на термін у шість місяців із можливістю продовження. Перед цим Росія єдина тривалий час блокувала узгодження мандату цієї місії.

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Перша частина місії, у сто спостерігачів, має почати роботу в Херсоні, Одесі, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Чернівцях і Луганську. Пізніше склад і територіальний обсяг роботи місії, а також терміни її роботи можуть бути розширені в разі потреби. Головний офіс місії буде в Києві.

Перші члени місії мають прибути до України вже протягом доби, до вечора в суботу.