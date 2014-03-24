Аксьонов каже, що світло в Криму буде за графіком

"У найгіршому випадку ми перейдемо на погодинну подачу електроенергії за спеціальним графіком. Більшу частину проблеми ми знімемо за півтора місяця", - написав він у своєму Твіттері.

За його словами, Крим був готовий до такого повороту подій.

"Буде економія в споживанні, але ніякої катастрофи, кризи або колапсу у нас не буде точно!", - написав Аксьонов.

Читайте такожКрим без світла: Темиргалієв звинувачує Україну в скороченні постачань електроенергії

Як повідомляв УНІАН, у Криму почалося масове відключення електрики.

У компанії ДТЕК-Крименерго пояснили, що відключення електрики сталося внаслідок серйозної поломки високовольтної мережі.

У свою чергу, віце-прем'єр Криму Рустам Теміргалієв, заявив, що Україна наполовину скоротила поставки електроенергії в Крим.

Раніше спікер ВРУ, в.о. президента Олександр Турчинов зажадав звільнити утримуваних в Криму українських громадян, погрожуючи вжити належних заходів, в тому числі і технологічного характеру".