Аксьонов каже, що світло в Криму буде за графіком
Самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов обіцяє вирішити проблему з електрикою за півтора місяця.
"У найгіршому випадку ми перейдемо на погодинну подачу електроенергії за спеціальним графіком. Більшу частину проблеми ми знімемо за півтора місяця", - написав він у своєму Твіттері.
За його словами, Крим був готовий до такого повороту подій.
"Буде економія в споживанні, але ніякої катастрофи, кризи або колапсу у нас не буде точно!", - написав Аксьонов.
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Як повідомляв УНІАН, у Криму почалося масове відключення електрики.
У компанії ДТЕК-Крименерго пояснили, що відключення електрики сталося внаслідок серйозної поломки високовольтної мережі.
У свою чергу, віце-прем'єр Криму Рустам Теміргалієв, заявив, що Україна наполовину скоротила поставки електроенергії в Крим.
Раніше спікер ВРУ, в.о. президента Олександр Турчинов зажадав звільнити утримуваних в Криму українських громадян, погрожуючи вжити належних заходів, в тому числі і технологічного характеру".