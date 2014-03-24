На Генасамблеї ООН 27 березня говоритимуть про територіальну цілісність України

На офіційному засіданні Генеральної асамблеї ООН 27 березня, присвяченому ситуації навколо України, буде розглянуто проект резолюції “Територіальна цілісність України”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

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“Ключовим завданням резолюції є підтвердження Генасамблеєю як головним політичним і найбільш представницьким органом ООН територіальної цілісності України та заклик до недопущення визнання змін статусу Автономної Республіки Крим на підставі незаконного референдуму”, - сказав Перебийніс.

Він запевнив, що МЗС у відповідь на військову агресію Росії проти України та анексію АРК активно працює над використанням можливостей головних органів ООН з метою захисту національних інтересів України.