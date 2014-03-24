Руслана: Якщо Турчинов та Яценюк не почують Майдан, то у них будуть проблеми

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов та прем'єр-міністр Арсеній Яценюк не чують Майдан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила громадський активіст, член Ради об’єднання «Майдан» Руслана Лижичко.

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За її словами, Яценюк та Турчинов не контактують з людьми на Майдані і не чують їхніх вимог.

“Якщо влада не почує Майдан, а зараз вона його не чує, у влади будуть проблеми. Якщо не буде призначено координатора з боку цих посадовців, то я вважатиму, що Турчинов і Яценюк не почули Майдан”, - сказала Руслана.

Крім того, вона додала, що вчора під час недільного віче на Майдані люди ледь стримувалися від того, щоб не висловити свої негативні емоції з приводу позиції влади щодо подій у Криму.

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Сама ж Лижичко вважає, що центральна влада не боролося за Крим взагалі. “Ми Крим не програли, ми його подарували”, - сказала Руслана. Вона додала, що таке переконання в неї виникло після того, як вона поспілкувалася з військовими, що зараз перебувають на півострові.

Крім того, Руслана сказала, що на Майдані певні групи осіб вже намагаються влаштовувати провокації. Вона зазначила, що знає цих людей, які організовують провокації, але поки що не хоче називати їхні прізвища.