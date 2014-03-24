Білорусь не відкликатиме свого посла з Києва

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив начальник управління інформації - прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мирончик.

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«У зв'язку з повідомленням про відкликання посла України в Білорусі до Києва, білоруська сторона не бачить необхідності у відкликанні білоруського посла з Києва до Мінська», - зазначив Мирончик.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня на брифінгу в Мінську Лукашенко назвав Крим частиною Росії.

«Крим не є незалежною державою, як та сама Осетія, Абхазія і так далі. Крим сьогодні – частина території Російської Федерації. Можна визнавати це або не визнавати, але від цього нічого не зміниться», - сказав Лукашенко.

Також він висловив думку, що українська влада допустила безліч помилок, які призвели в результаті до втрати Криму. При цьому Лукашенко переконаний, що Україна повинна залишитися єдиною державою, і попередив про небезпеку її розпаду на окремі суб'єкти федерації.

Сьогодні, 24 березня, директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс заявив, що МЗС викликало посла України в Білорусі Михайла Єжеля для консультацій у зв'язку з висловлюваннями білоруського президента.