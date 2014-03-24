Пан Гі Мун розкритикував ядерні держави за порушення гарантій безпеки України

"У випадку України гарантії безпеки були основоположною умовою її приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - заявив Пан Гі Мун, повідомляє DW.DE.

За словами генсека ООН, надійність гарантій, наданих Україні Будапештським меморандумом, "серйозно підірвана" нинішніми подіями у Криму. Наслідки конфлікту довкола Криму як для національної безпеки України, так і для національних нормативних документів щодо нерозповсюдження атомної зброї, на думку Пан Гі Муна, є глибинними.

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"Однак це не може слугувати виправданням прагнень до атомної зброї, котрі би лише збільшили невпевненість та ізоляцію", - додав він.

Гарантії безпеки ядерних держав стосовно країн, котрі не мають атомної зброї, мають бути дотримані, закликав генсек ООН. Ці гарантії мають бути "зобов'язувальними та недвозначними", зазначив Пан Гі Мун.

"Ми разом маємо подбати про те, аби атомна зброя сприймалася як ноша, а не як сила", - цитує його слова інформаційне агентство dpa.

Нагадаємо, що у підписаному 1994 року Будапештському меморандумі США, Великобританія та Росія зобов’язалися поважати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у відповідь на підписання Києвом договору про нерозповсюдження ядерної зброї.