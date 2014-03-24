Декларація G7 та ЄС: дії Росії у Криму матимуть наслідки

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у так званій Гаагській Декларації, ухваленій лідерами США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії, Канади, а також Президентом Європейської Ради та Президентом Єврокомісії, в якій також підтверджена підтримка суверенітету, територіальній цілісності та незалежності України.

”Міжнародні норми забороняють надбання частини або всієї території іншої держави через залякування або з допомогою сили. Діяти в такий спосіб означає порушувати принципи, на яких заснована міжнародна система. Ми засуджуємо незаконний референдум у Криму, проведений в порушення Конституції України”, - йдеться в Гаагській Декларації лідерів сімки та ЄС.

”Ми також рішуче засуджуємо незаконні спроби Росії анексувати Крим в порушення міжнародних норм і конкретних міжнародних зобов`язань. Ми також не визнаємо анексію”, - йдеться у заяві, ухваленій в Гаазі, текст якої розісланий Європейською Комісією.

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Сімка та ЄС вітають згоду Росії на надсилання спеціальної моніторингової місії ОБСЄ як ”крок у правильному напрямку”.

”Ми сподіваємося на швидке надсилання місії з тим аби заохотити діалог на місці, знизити напругу та сприяти нормалізації ситуації, і ми закликаємо усі сторони впевнитись, що члени спеціальної моніторингової місії мають належний та безпечний доступ по всій Україні для виконання свого мандату”, - йдеться у Декларації.