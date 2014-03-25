Капітан "Ольшанського" розповів подробиці штурму корабля

Капітан великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський" Дмитро Коваленко розповів ТСН подробиці штурму, який відбувся 24 березня. Про це пише ТСН.ua.

Капітан та екіпаж не були захоплені у полон, як повідомлялося раніше. За словами Коваленка, всі живі та здорові, і це капітан вважає своїм найбільшим досягненням.

"Я та мій екіпаж, всі здорові та цілі – це найголовніше. Люди не покинуті – зі всім екіпажем я маю контакт, поважаю вибір кожного, нікого не засуджую. Не дай Бог комусь пережити те, що мій екіпаж пережив вчора", - сказав Коваленко телефоном.

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Екіпаж робив барикади на борту, а зброю не застосовували, аби уникнути жертв. Адже частина екіпажу вже перейшла на бік Росії і вірних українській присязі залишилась меншість. Капітан запевняє, що від української сторони підтримки не було, та сподівається, що його та екіпаж не визнають зрадниками.

Нагадаємо, перед початком штурму великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський" його команда встигла зіпсувати машину та електроніку судна.