Сікорський сьогодні здійснить візит в Україну

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, о 10:30 розпочнуться переговори делегацій України та Республіки Польща на чолі з міністрами закордонних справ

Об 11:10 планується підхід до преси міністра закордонних справ України Андрія Дещиці та міністра закордонних справ Польщі Сікорського.Читайте такожПольща закликає не загострювати конфлікт з РФ, щоб уникнути війни в Європі

За даними польського МЗС, під час сьогоднішнього візиту в Україну Сікорський відвідає Київ, де проведе переговори з главою українського уряду Арсенієм Яценюком таглавою українського МЗС Андрієм Дещицею.

Міністр перебуватиме також в Одесі, де відвідає польське консульство, котре тепер також виконує обов'язки захопленого росіянами консульства Польщі у Севастополі.

Прес-секретар польського МЗС Марчін Войчеховський сказав журналістам, що візит є демонстрацією підтримки для нової української влади.Читайте такожПольський посол: Санкції проти РФ вдарять і по європейській економіці

"Ми теж відвідаємо Одесу, аби вивчити, яка ситуація є на південному-сході України та аби проаналізувати наші можливості консульської допомоги в тих регіонах", - додав він.

Програма візиту Сікорського передбачає також його виступ в Одеському університеті.