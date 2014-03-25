Україна не змінить без'ядерний статус та знайде способи захистити свою територію - Дещиця

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це він сказав під час виступу на пленарному засіданні Саміту з питань ядерної безпеки у Гаазі (Королівство Нідерланди).

Дещиця заявив, що 20 років тому Україна позбулася запасів ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, територіальної цілісності та незалежності з боку держав, які підписали Будапештський меморандум – США, Великої Британії та Росії.

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За його словами, раптова та неспровокована агресія Росії та анексія нею Криму не лише поставили під загрозу суверенне майбутнє України, а й змусили багатьох замислитися про доцільність наслідування без’ядерного прикладу України.

Водночас Дещиця заявив, що, незважаючи на появу політичних закликів в Україні до відновлення арсеналу ядерної зброї, наша держава послідовно дотримуватиметься взятих на себе міжнародних зобов’язань та не має наміру змінювати свій без’ядерний статус. «Україна шукатиме інші способи зміцнення власної безпеки і захисту територіальної цілісності та незалежності, зокрема у колективному форматі», - наголосив він.