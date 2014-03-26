Ромпей назвав санкції ЄС та США проти Росії заохоченням до вирішення кризи у Криму



Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ромпей заявив на спільній прес-конференції з Президентом США Бараком Обамою та Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу після завершення саміту ЄС-США.

”Санкції - це не покарання, це не помста. Санкції - це заохочення до дипломатичного і політичного врегулювання з повагою до міжнародних норм”, - сказав Ромпей.

Читайте такожG-7 та ЄС погодились, що санкції проти Росії можуть бути жорсткішими - Ромпей

Баррозу підкреслив, що Брюссель і Вашингтон перебувають у тісній координації щодо санкцій проти Росії.

”Ми стоїмо разом у захисті наших спільних цінностей - миру, свободи, прав особистості, верховенства права та поваги до міжнародних норм. ЄС та США працюють разом, аби впевнитись, що неприйнятні дії будуть мати наслідки”, - сказав Баррозу.

”І ми працюємо разом над питаннями Ірану чи близькосхідного мирного процесу, але віднедавна і щодо кризи в Україні. Ми готові не лише оберігати і підтримувати незалежність та заможність України, але також давати зрозуміти, що певний тип неприйнятної поведінки (з боку Росії) не може тривати далі”, - додав Баррозу.