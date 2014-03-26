Заступник Авакова показав шолом міліціонера, який затримував Білого
Перший заступник Міністра внутрішніх справ України Володимир Євдокимов показав шолом міліціонера, який був пошкоджений під час спроби затримання члена "Правого сектора" Сашка Білого.
Шолом Євдокимов продемонстрував в ефірі Шустер LIVE, пише Українська правда.
"Я взяв під відповідальне збереження речовий доказ – це той шолом і ті окуляри, які були вдягнені саме на тому співробітнику, який переслідував Олександра Музичка (прізвисько – Сашко Білий)", - сказав замміністра, продемонструвавши частину обмундирування.
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Євдокимов також вважає, що міліціонер діяв "правильно, рішуче і згідно із законом, застосувавши зброю, вистріливши по ногах втікача".
Як відомо, член Правого сектора Олександр Музичко, відомий як Сашко Білий, був вбитий в ніч з понеділка на вівторок на Рівненщині.
У міліції стверджують, що Музичко був членом ОЗУ і знаходився у рошуку. За версією силовиків, його смертельно поранили під час затримання, оскільки він відкрив вогонь у бік бійців спецпідрозділу Сокіл, які намагалися його затримати.
Місцеві активісти Правого сектора, однак, заявили, що міліція бреше, і вже пообіцяли помститися голові МВС Арсену Авакову.
Крім того, в "Правому секторі" заперечують інформацію про те, що Білий сам собі завдав смертельних поранень.
МВС заявило, що готове допустити уповноваженого представника від громадськості до оцінки результатів розслідування вбивства Музичка.