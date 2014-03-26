Заступник Авакова показав шолом міліціонера, який затримував Білого

Шолом Євдокимов продемонстрував в ефірі Шустер LIVE, пише Українська правда.

"Я взяв під відповідальне збереження речовий доказ – це той шолом і ті окуляри, які були вдягнені саме на тому співробітнику, який переслідував Олександра Музичка (прізвисько – Сашко Білий)", - сказав замміністра, продемонструвавши частину обмундирування.

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Євдокимов також вважає, що міліціонер діяв "правильно, рішуче і згідно із законом, застосувавши зброю, вистріливши по ногах втікача".

Як відомо, член Правого сектора Олександр Музичко, відомий як Сашко Білий, був вбитий в ніч з понеділка на вівторок на Рівненщині.

У міліції стверджують, що Музичко був членом ОЗУ і знаходився у рошуку. За версією силовиків, його смертельно поранили під час затримання, оскільки він відкрив вогонь у бік бійців спецпідрозділу Сокіл, які намагалися його затримати.

Місцеві активісти Правого сектора, однак, заявили, що міліція бреше, і вже пообіцяли помститися голові МВС Арсену Авакову.

Крім того, в "Правому секторі" заперечують інформацію про те, що Білий сам собі завдав смертельних поранень.

МВС заявило, що готове допустити уповноваженого представника від громадськості до оцінки результатів розслідування вбивства Музичка.