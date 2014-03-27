Фракція КПУ та частково фракція ПР покинули сесійну залу під час виступу Яценюка
11:00, 27 березня 2014Політика
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Всі депутати з фракції КПУ та частково із фракції Партії регіонів покинули сесійну залу Верховної Ради під час виступу прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.
Фракція КПУ та частково фракція ПР покинули сесійну залу під час виступу Яценюка
Як передає кореспондент УНІАН, на даний час Яценюк виступає з доповіддю, в якій називає цифри, які свідчать про фінансову катастрофу в Україні, яку спричинили дії колишньої влади.
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