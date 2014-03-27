У роботі Верховної Ради оголошено перерву до 16.00

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов оголосив перерву у роботі парламенту.

У пленарному засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 16.00 години. Нагадаємо, ВР буде працювати до завершення розгляду всіх питань порядку денного. За дане рішення проголосували 233 із 346 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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