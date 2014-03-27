У роботі Верховної Ради оголошено перерву до 16.00
11:37, 27 березня 2014Політика
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Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов оголосив перерву у роботі парламенту.
У роботі ВР оголошено перерву до 16.00
У пленарному засіданні Верховної Ради оголошено перерву до 16.00 години.
Нагадаємо, ВР буде працювати до завершення розгляду всіх питань порядку денного. За дане рішення проголосували 233 із 346 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
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