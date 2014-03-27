Дещиця: Міжнародні угоди були «серйозно підірвані» діями РФ у Криму

Міжнародні угоди з безпеки були «серйозно підірвані» російськими діями в Криму, заявив виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця виступаючи на Генасамблеї ООН, повідомляє Радіо Свобода.

Він закликав Генасамблею ухвалити резолюцію, в якій підтвердити територіальну цілісність України і визнати нелегітимним так званий «референдум» про приєднання Криму до Росії.

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Після Дещиці виступав посол Росії в ООН Віталій Чуркін, який назвав пропоновану резолюцію «конфронтаційною» і заявив, що Росія не могла ігнорувати звернення «кримчан, які просили права на самовизначення».

Представник Євросоюзу в ООН Томас Майр-Гартінг засудив застосування сили для зміни кордонів і дії Росії, «які є чітким порушенням Хартії ООН».

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Сьогодні на сесії Генеральної асамблеї ООН розглядають проект резолюції, в якій Україна закликає держави світу не визнавати будь-яку зміну статусу Криму і Севастополя на основі нелегітимного референдуму.