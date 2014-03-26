На Генасамблеї ООН Україна запропонує не визнавати анексію Криму

Україна в проекті резолюції, який буде представлено на сесії Генеральної асамблеї ООН 27 березня, закликає держави світу не визнавати будь-яку зміну статусу Криму та Севастополя на основі нелегітимного референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформації політики МЗС Євген Перебийніс.

“Проект вже є, він зараз активно обговорюється в ООН”, - сказав Перебийніс.

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Він повідомив, що питання щодо демілітаризації Криму в цій резолюції немає, оскільки це окрема тема, яку буде запропоновано розглянути в ООН в інших форматах.

За словами Перебийноса, в проекті резолюції пропонується, щоб Генеральна асамблея ООН підтвердила суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України.

Крім того, пропонується, щоб Генеральна асамблея ООН закликала всі країни утриматися від дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України, включаючи спроби модифікувати український кордон шляхом застосування сили у неправовий спосіб.

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Крім того, всі сторони буде закликано утриматися від односторонніх дій і риторики, що може загострити існуюче напруження, сказав Перебийніс.

Українська сторона наполягає, що референдум у Криму та Севастополі не має жодної правової легітимності й не може бути основою для перегляду статусу.

“Міститься заклик до усіх держав не визнавати будь-яку зміну статусу Криму і Севастополя на основі нелегітимного референдуму”, - підкреслив Перебийніс.

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Як повідомлялося, що 16 березня відбувся так званий референдум з питання про статус Криму. Самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до РФ на референдумі проголосували 96,6% жителів Криму.

18 березня в Кремлі підписали «договір» про входження Криму і Севастополя до складу РФ. 21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.

США і Євросоюз відмовилися визнавати результати кримського референдуму і запровадили санкції стосовно ряду російських бізнесменів і чиновників, заморозивши їх активи за кордоном і наклавши візові обмеження.