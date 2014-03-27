Одеські сепаратисти збираються завтра пікетувати ОДА

Про це говориться в повідомленні організації «Народна альтернатива».

У ньому зазначається, що «активісти «Народної альтернативи» і небайдужі громадяни, які виступають проти незаконної столичної влади на Куликовому полі, мають намір провести мирний мітинг-протест під ОДА».

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«Вже більше місяця громадяни протестують проти політики, що проводиться в країні, але влада не тільки не хоче їх чути, а почала тиск і репресії. Одесити вимагатимуть від депутатів обласної ради прийняття звернення до Верховної Ради і уряду, з тим, аби вони вжили низку заходів», - говориться в повідомленні.

Зокрема, перераховуються вимоги: «припинення репресій проти протестувальників, звільнення політв'язнів, роззброєння праворадикальних угруповань, децентралізація влади, з тим, щоб 70% фінансових коштів залишалося в регіоні, а люди могли обирати керівника області, прийняття російської мови як другої державної, проведення референдуму з питання зовнішньополітичного курсу».

Крім того, згідно з повідомленням організації «Молодіжна єдність», завтра «під будівлею обласної адміністрації відбудеться символічний флешмоб, під час якого городяни мають намір продемонструвати своє ставлення до влади і депутатів-зрадників».

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«Не так давно губернатор області Немировський завдав нечуваної образи городянам, назвавши активістів Куликового поля «жменькою проплачених людей». Активісти «Молодіжної єдності» мають намір висловити свій протест таким заявам, принісши губернаторові відро дрібняків, а також, повісивши на символічний «стовп ганьби» депутатів, які зрадили виборців і «перефарбувалися», пішовши на змову з незаконною владою», - говориться в повідомленні.