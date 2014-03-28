Елітні війська Росії на кордоні лякають жителів Чернігівщини

Це, зокрема, підрозділи Кантемирівської танкової дивізії, Псковської і Тульської повітряно-десантних дивізій, пише ТСН.

Ці з'єднання висадилися з боку Брянської області поблизу українського села Сеньківка, розташованого на перетині трьох кордонів - українського, російського та білоруського.

Місцеві жителі колись пишалися своїм вигідним географічним розташуванням, а тепер опинилися між трьох вогнів. "Поруч, в одному кілометрі танки стоять - дуже страшно", - поділився Сеньківський сільський голова Юрій Голован.

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Тут більше не говорять про врожай або худобу. Чоловіки і жінки одне в одного, уточнюють інформацію, де востаннє бачили російську військову техніку і як далеко це від садиби.

Місцеві кажуть, що на залізниці в російському Клімові бачили два ешелони з танками. А потім російські війська підійшли ближче і стали в Чуровичах.

Грузин Резо, учасник бойових дій в Абхазії, якого випадково зустріли на блокпосту біля Чернігова, зазначив, що сучасні події в Україні дуже нагадують йому дії в Абхазії.

Крім того, Різо дав поради українцям: "Якщо ви будете разом одним кулаком, вас ніхто не переб'є. Але якщо між вами будуть суперечки - не вийде нічого. Потрібно всім об'єднатися спочатку".

Різо записався в ряди Народної Самооборони Чернігова і зараз перекриває підходи до міста. Він і його соратники стверджують, що інформацію про пересування техніки сприймають на холодну голову.

"Може будь-яке завдання, як і маневри, ротація підрозділів, так і певний психологічний тиск. Це може бути що завгодно. Принаймні це спонукає нас до зібраності", - пояснив заступник керівника Народної Самооборони Чернігова Віталій Костюченко.