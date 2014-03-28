Пентагон стежить за пересуваннями військ РФ біля кордону з Україною



Про це заявив на що відбулося 27 березня брифінгу офіційний представник Пентагону контр-адмірал Джон Кірбі, пише ИТАР-ТАСС.

"Вони (російська сторона. - Ред.) ясно дали зрозуміти, що їх наміри пов'язані з проведенням навчань, а не перетином кордону. Ми очікуємо, що вони дотримають свого слова", - заявив Кірбі.

Водночас представник Пентагону додав, що "навіть якщо це військові навчання, вони жодним чином не сприяють деескалації напруженості в Україні. Вони ніяк не допомагають стабілізації цієї частини Європи", - додав Кірбі.

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Представник Пентагону повідомив про те, що зараз триває вивчення можливості надання додаткових гарантій європейським партнерам допомогою "додавання або посилення поточних операцій та навчань". Які конкретні кроки в цьому зв'язку готові зробити США, не повідомляється.

Кірбі підтвердив, що з точки зору надання допомоги Україні з боку оборонного відомства єдиним питанням на порядку денному залишається надання сухпайків українським збройним силам.

Здійснення поставок якогось озброєння в цю країну не розглядається, як і 27 березня знову запевнив представник Пентагону.

За його словами, перші партії продовольства при сприятливому збігу обставин можуть прибути в Україну до початку вихідних.