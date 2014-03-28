ООН дала РФ сигнал про неприпустимість порушення територіальної цілісності України - МЗС

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС України щодо резолюції Генасамблеї ООН про територіальну цілісність України.

«Російській Федерації було передано чіткий сигнал про неприпустимість дій, спрямованих на часткове або повне порушення національної єдності та територіальної цілісності України, включно з будь-якими спробами змінити кордони нашої держави шляхом погрози силою або її застосування чи іншими незаконними способами», - зазначається в коментарі.Читайте такожРФ заявляє, що при голосуванні по Україні в ООН застосовували політичний шантаж і погрози

В МЗС наголошують, що з положень резолюції випливає заклик до РФ негайно розпочати мирне врегулювання шляхом політичного діалогу та не вдаючись до односторонніх дій, а також повною мірою брати участь в міжнародних посередницьких зусиллях.

«Широке як для резолюцій ГА ООН з критично важливих політичних питань коло підтримки та 47 співавторів документа з різних регіонів світу стали черговою перемогою здорового глузду над мовою сили та підтвердили потужну підтримку України перед обличчям збройної агресії з боку Росії», - йдеться у коментарі.

В МЗС вважають, що цією резолюцією головний політичний і найбільш представницький орган ООН підтвердив свою відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній цілісності України згідно з її міжнародно-визнаними кордонами. Генасамблея закликала до недопущення визнання будь-яких змін статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь на підставі незаконного референдуму.Читайте такожГенасамблея ООН дала Україні інструмент для захисту своїх інтересів - політолог

Україна висловлює вдячність всім державам-членам ООН, що виступили співавторами та підтримали резолюцію ГА ООН «Територіальна цілісність України», а також разом з Україною сприяли її просуванню та схваленню.

Разом з тим, МЗС висловлює жаль з приводу голосування РФ «проти» резолюції, яка повністю базується на Статуті ООН.

«Будучи не в змозі накласти вето на рішення ГА ООН, ця країна кинула всі сили на мобілізацію своїх сателітів і країн, що займають останні позначки в рейтингах демократії. Як кажуть: «Скажи мені, хто твій товариш, і я скажу тобі, хто ти», - зазначається у коментарі.

В МЗС вважають, що цим кроком, поряд з непідтримкою - єдиною серед держав-членів Ради Безпеки ООН - проекту резолюції Ради Безпеки щодо України 15 березня цього року, Росія втратила черговий шанс повернутися до лона цивілізованих країн світу та загнала себе в ще більшу ізоляцію на міжнародній арені.Читайте такожГенасамблея ООН не визнала референдум у Криму та його анексію

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Генасамблея ООН прийняла резолюцію, яка не визнає проведений 16 березня референдум у Криму про відокремлення від України і подальшу анексію півострова Росією.

«За» резолюцію проголосували 100 членів Генассамблеї, утрималися - 58, а одинадцять проголосували «проти».