Резолюція ООН засвідчила ізоляцію Росії на глобальному рівні - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс під час брифінгу, озвучивши заяву Міністерства закордонних справ України.

“Схвалення Генеральною асамблеєю ООН 27 березня 2014 року резолюції про територіальну цілісність України засвідчило беззастережну підтримку усім світовим співтовариством України в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації та анексії частини території України. Сто країн проголосувало за резолюцію, 47 стали її співавторами. Цією резолюцією не тільки не лише підтверджено суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, але й дається відсіч будь-яким незаконним спробам змінити кордон України, в тому числі за допомогою погрози силою і застосування сили», - наголошується в заяві.

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У документі підкреслюється, що «світова спільнота недвозначно підтвердила неприпустимість будь-яких змін статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь на підставі незаконного референдуму 16 березня. Голосування також засвідчило, що внаслідок грубого порушення усіх можливих норм міжнародного права, у тому числі статуту ООН, Росія опинилась у міжнародній ізоляції не тільки в європейських організаціях — ОБСЄ та Раді Європи, але й на глобальному рівні».

При цьому в МЗС зауважили, що «окремі держави піддалися тиску та залякуванню з боку Росії і голосували в Генеральній асамблеї ООН всупереч статуту ООН та основоположним нормам та принципам міжнародного права».

«На основі аналізу позицій усіх держав будуть зроблені зважені висновки, позиція окремих з них не залишатиме для України іншого вибору як вжити конкретні кроки, що матимуть наслідки для двосторонніх відносин, в тому числі взаємодію у міжнародних організаціях”, - підкреслили в МЗС.