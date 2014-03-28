Лукашенко про Крим: Чому не боролись, якщо це ваша земля?

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що своїми діями українська влада визнала, що Крим - не територія України.

Про це він сказав в інтерв'ю Шустер Live.

"Так, дійсно, де-факто (Крим - УНІАН) це територія Росії. Більше того, практично своїми діями нинішнє керівництво України визнало, що це не їх територія. Чому пішли? Чому вивели військових звідти?", - зазначив Лукашенко.

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Президент Білорусі висловив здивування тим, що Україна не воювала за Крим, якщо вважає, що це її земля, що не захищала свою землю.

"Я в страшному сні уявляю, що це могло відбутися з Білоруссю", - підкреслив він.

Відео SavikShusterStudio