Лукашенко про Крим: Чому не боролись, якщо це ваша земля?
21:20, 28 березня 2014Політика
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Президент Білорусі здивований тим, що Україна не боролася за свою землю.
Лукашенко про Крим: Чому не боролися, якщо це ваша земля?
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що своїми діями українська влада визнала, що Крим - не територія України.
Про це він сказав в інтерв'ю Шустер Live.
"Так, дійсно, де-факто (Крим - УНІАН) це територія Росії. Більше того, практично своїми діями нинішнє керівництво України визнало, що це не їх територія. Чому пішли? Чому вивели військових звідти?", - зазначив Лукашенко.
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Президент Білорусі висловив здивування тим, що Україна не воювала за Крим, якщо вважає, що це її земля, що не захищала свою землю.
"Я в страшному сні уявляю, що це могло відбутися з Білоруссю", - підкреслив він.
Відео SavikShusterStudio
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