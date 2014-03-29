У ПР стався розкол, з'їзд вирішили провести повністю в закритому режимі
13:08, 29 березня 2014Політика
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Сьогодні, 29 березня, в Києві проходить другий етап ХIV з'їзду Партії регіонів. З'їзд відкрився виконанням державного гімну України.
Знеструмлений прес-центр / twitter.com/novostidnua/
Всередині "Партії регіонів" стався розкол з приводу вибору єдиного кандидата в президенти від партії - частина делегатів виступають за Добкіна, ще частина - за Тигіпко, а інші виступають за підтримку кандидата на виборах в травні, передає кореспондент Новин Донбасу.
Також на з'їзді ПР присутні всього 352 делегата з 500 обраних.
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Зазначимо, що регіонали ухвалили рішення провести з'їзд повністю в закритому режимі. Журналісти продовжують стояти біля входу.
Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що тільки першу частину з'їзду ПР планують провести в закритому режимі.
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