Кличко запропонував висунути Порошенка єдиним кандидатом у президенти
Лідер партії "УДАР" Віталій Кличко пропонує висунути Петра Порошенка єдиним кандидатом від демократичних сил на пост президента.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на з'їзді «УДАРу» в Києві.
Кличко запропонував делегатам обговорити проект меморандуму про співпрацю партії з кандидатом у президенти.
"Сьогодні час відповідальних рішень, Україна переживає не прості часи своєї історії", - наголосив він. Кличко зауважив, що сьогодні, приймаючи рішення, потрібно пам'ятати про героїв Небесної сотні.
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«Партія «УДАР» - це партія переможців: ми перемогли на парламентських виборах 2012 року, ми перемогли разом з народом злочинну владу», - заявив Кличко, додавши, що сьогодні ворогом є розруха, тяжкий економічний стан, зовнішні загрози.
Кличко підкреслив, що кожний політик має думати не про власні амбіції, а про долю країни.
"Майбутній президент повинен мати максимально можливий рейтинг підтримки людей, максимальну легітимність. І цього можна досягнути, якщо ми не будемо розтягувати голоси людей між демократичним силами», - наголосив Кличко, додавши, що вибори 25 травня мають об'єднати українське суспільство, а не стати черговою війною всіх проти всіх.
Він наголосив, що кандидатом у президенти має бути людина, яку найбільше підтримують люди, і це, на його переконання, Порошенко.