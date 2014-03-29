Кличко запропонував висунути Порошенка єдиним кандидатом у президенти

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні на з'їзді «УДАРу» в Києві.

Кличко запропонував делегатам обговорити проект меморандуму про співпрацю партії з кандидатом у президенти.

"Сьогодні час відповідальних рішень, Україна переживає не прості часи своєї історії", - наголосив він. Кличко зауважив, що сьогодні, приймаючи рішення, потрібно пам'ятати про героїв Небесної сотні.

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«Партія «УДАР» - це партія переможців: ми перемогли на парламентських виборах 2012 року, ми перемогли разом з народом злочинну владу», - заявив Кличко, додавши, що сьогодні ворогом є розруха, тяжкий економічний стан, зовнішні загрози.

Кличко підкреслив, що кожний політик має думати не про власні амбіції, а про долю країни.

"Майбутній президент повинен мати максимально можливий рейтинг підтримки людей, максимальну легітимність. І цього можна досягнути, якщо ми не будемо розтягувати голоси людей між демократичним силами», - наголосив Кличко, додавши, що вибори 25 травня мають об'єднати українське суспільство, а не стати черговою війною всіх проти всіх.

Він наголосив, що кандидатом у президенти має бути людина, яку найбільше підтримують люди, і це, на його переконання, Порошенко.