У Думі пояснили, що з Росії не повертаються

Про це заявляють у Державній думі Росії, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Голова тамтешнього конституційного комітету Володимир Плігін пояснив, що відповідного механізму в російській конституції просто немає. В основному законі Росії чітко прописаний лише порядок прийняття нових суб'єктів.

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