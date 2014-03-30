У Запоріжжі учасники Майдану вшанували пам'ять "Небесної сотні"

Як передає кореспондент УНІАН, близько 700 городян, деякі з яких прийшли на Майдан з дітьми, взяли участь у жалобних молебні та ході в пам'ять про загиблих.

Сьогоднішня акція була заявлена як «Майдан без політики»: на мітингу не було прапорів партій і політичних заяв - учасники Майдану вийшли на площу перед ЗОДА тільки з фотографіями загиблих і говорили тільки про вбитих під час зіткнень в Києві - активістів та правоохоронців.

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Після молебню в небо над площею випустили голубів. Учасники акції розгорнули величезний прапор України і прапор Євросоюзу як показник вірності учасників Майдану європейським демократичним цінностям і європейському вибору.