Нову конституцію Криму хочуть прийняти до 10 квітня, але вже без референдуму

Про це в інтерв'ю Комерсанту розповів голова конституційної комісії, перший віце-спікер держради Криму Григорій Іоффе.

"Про референдум (Конституції - ред.) взагалі мови немає", - сказав Іоффе. "Обговорення Конституції народом - це, на мій погляд, псевдодемократія, це такий совок", - сказав він.

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На його думку, "достатньо, щоб документ обговорили в експертному співтоваристві: 99% громадян взагалі не зобов'язані розуміти правову мову". При цьому Іоффе зазначив, що "людям все це роз'яснити, звичайно ж, потрібно, але простою, доступною мовою".

"Я думаю, що ми вийдемо на пропозицію провести спеціальну сесію кримського парламенту і на сесії приймемо Конституцію - думаю, що до 10 квітня. І вже зможемо повною мірою відчути себе суб'єктом РФ", - сказав глава конституційної комісії.

Конституція передбачає обрання глави регіону депутатами і зберігає за держрадою кадрові повноваження.